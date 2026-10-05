Luis Romo se convirtió en baja de la Selección Mexicana para el partido ante Chile debido a una lesión, confirmó el representativo mexicano.

De cara al duelo ante la selección chilena, Rafael Márquez, quien todavía busca su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana, no podrá contar con Luis Romo.

México suma dos empates y una derrota en la actual Fecha FIFA, misma en la que Rafael Márquez debutó como entrenador del Tri.

Luis Romo dejó la concentración de la Selección Mexicana

A través de un comunicado, la Selección Mexicana informó que, tras realizar una revisión a Luis Romo, el jugador quedó fuera de la concentración tricolor por una lesión.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que el jugador Luis Romo del Club Guadalajara causará baja hoy de la concentración del equipo." Selección Mexicana

Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su Club." Selección Mexicana

¿Qué lesión provocó la baja de Luis Romo de la Selección Mexicana?

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que Luis Romo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

La lesión de Romo habría ocurrido en el partido ante Estados Unidos, en el cual salió de cambio a manera de precaución.

Después, el cuerpo médico de la Selección Mexicana esperó los resultados de los estudios para definir el futuro inmediato de Romo con la Selección Mexicana.

Chucky Lozano también quedó fuera de la Selección Mexicana (Adrian Macias / Adrian Macias)

Las bajas de la Selección Mexicana ante Chile

Con la necesidad de ganar ante Chile su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez enfrentará el duelo con cuatro bajas confirmadas.

Luis Romo se sumó a Chucky Lozano, Gilberto Mora y Mateo Chávez como las ausencias del Tri ante Chile.

Las 4 bajas de México vs Chile