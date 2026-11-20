Puebla vs San Luis se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 19 horas por TV Azteca.

Partido: Puebla vs San Luis

Fase: Jornada 17 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TV Azteca

Puebla vs San Luis es uno de los tres partidos programado para este viernes 20 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.

Puebla vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El viernes 20 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Puebla vs San Luis.

Puebla vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs San Luis.

Puebla vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El partido Puebla vs San Luis podrá verse a través de la señal de TV Azteca.