México vs Chile se enfrentan en el último partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el martes 6 de octubre, 20:30 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

Partido: México vs Chile

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 6 de octubre del 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports

México vive sus primeros partidos con Rafael Márquez como entrenador (David Leah / David Leah)

México vs Chile: A qué hora es el partido del Tri en la Fecha FIFA

El martes 6 de octubre de 2026 a las 20:30 horas será el partido México vs Chile, como parte de la Fecha FIFA.

México vs Chile: ¿Dónde ver el el partido del Tri en la Fecha FIFA?

El partido México vs Chile iniciará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

Partido: México vs Chile

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 6 de octubre del 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports

Los partidos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

Estos han sido los resultados de los primeros partidos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA: