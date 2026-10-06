El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Rafael Márquez, aseguró que mantiene su plena confianza en Raúl “Tala” Rangel tras la derrota de 3 goles a 0 ante Estados Unidos.

Lo anterior, luego de que el portero Tala Rangel fuera señalado directamente por cometer errores durante el partido que provocaron dos goles a favor de la selección estadounidense.

Rafa Márquez refrenda confianza en Tala Rangel; continuará trabajando con futbolistas jóvenes

Durante la conferencia de prensa previa al siguiente compromiso de la Selección Mexicana, Rafa Márquez enfatizó su respaldo absoluto hacia el Tala Rangel como su portero titular.

Lejos de señalarlo por las acciones que derivaron en las anotaciones rivales, el entrenador nacional dejó en claro que cualquier futbolista está expuesto a cometer errores en el terreno de juego.

Raúl Tala Rangel será el portero titular de México ante Portugal (Itzel Espinoza)

Márquez externó que su trayectoria de más de 10 años como profesional le permite comprender este tipo de situaciones y ofrecer así su apoyo necesario a sus dirigidos.

“Con Tala hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, así que no tengo ningún problema con eso. El hecho de haber sido jugador me da la idea de seguir plenamente confiando en él y de trabajar aún más con él... todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él”. Rafa Márquez

Asimismo, destacó la postura de Rangel, quien reconoció las fallas y buscó al cuerpo técnico para trabajar en los aspectos a mejorar.

Pese a las críticas generadas la derrota con Estados Unidos, Rafa Márquez ratificó su compromiso de continuar trabajando con futbolistas jóvenes para consolidar su proceso en el seleccionado nacional.

Y reiteró que mantendrá la calma ante los cuestionamientos externos, enfocando todos los esfuerzos en corregir detalles tácticos y fortalecer el crecimiento colectivo rumbo a los próximos partidos internacionales.