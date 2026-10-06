La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League, en la Fecha FIFA del mes de noviembre, en una serie de ida y vuelta que cerrará en Monterrey.

La Fase de Grupos de la Liga A de la Nations League concluyó el lunes con la acción del Grupo B, en la que Guatemala y Jamaica avanzaron a los cuartos de final.

Rafael Márquez conoció de esa manera a su primer rival en un partido oficial, como entrenador del Tri.

Así quedaron los partidos de los cuartos de final de la Nations League:

México vs Jamaica

Estados Unidos vs Haití

Panamá vs. Curazao

Canadá vs. Guatemala

Cuartos de final de la Nations League (@CNationsLeague)

¿Cuándo y cómo se juegan los cuartos de final de la Nations League?

México vs Jamaica, al igual que el resto de las series de cuartos de final de la Nations League, jugarán en formato de eliminación directa a ida y vuelta y representará el primer partido oficial para Rafael Márquez como director técnico del Tri.

Posibles fecha de México vs Jamaica en los cuartos de final de la Nations League:

Partido de Ida: Viernes 13 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston, Jamaica.

Partido de Vuelta: Martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

México está obligado a llegar al menos a la Final de la Nations League (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

¿Qué logrará México si vence a Jamaica en la Nations League?

El ganador de la serie México vs Jamaica obtendrá el pase al Final Four de la Nations League, programado para marzo de 2027.

Además, la selección de Rafael Márquez clasificaría de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027.