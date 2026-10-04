La Selección Mexicana de Rafael Márquez afrontará su último compromiso de la Fecha FIFA el martes 6 de octubre, cuando se mida a Chile en el Los Ángeles Memorial Coliseum.

El encuentro marcará el cierre de la primera concentración de Rafael Márquez al frente del Tricolor, un proceso que ha servido para evaluar futbolistas y establecer las bases de su proyecto rumbo a futuras competencias internacionales.

Tras los primeros resultados obtenidos en esta ventana internacional, el partido ante Chile representará una nueva oportunidad para observar la evolución del equipo mexicano, que fue goleado por Estados Unidos el sábado 3 de octubre.

Partido: México vs Chile

Fase: Fecha FIFA

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Horario: 20:30 horas

Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y TUDN

Rafael Márquez continúa su etapa como entrenador del Tri (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuándo juega la Selección Mexicana su último partido de la Fecha FIFA?

El martes 6 de octubre es el último partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA que incluyó cuatro partidos para el combinado de Rafael Márquez.

Rival de la Selección Mexicana en su último partido de la Fecha FIFA

Chile será el rival de la Selección Mexicana en su último partido de la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez, como entrenador del Tri.

Sede del próximo partido del último partido de la Fecha FIFA de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se medirá con Chile en la cancha de Los Ángeles Memorial Coliseum.

El partido está programado para iniciar a las 20 horas, tiempo del centro de México.

El recuento de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA

Rafael Márquez empató con las selecciones de Colombia y Perú en los dos primeros partidos de la Fecha FIFA, antes de perder 0-3 con Estados Unidos.

Resultados de México en la Fecha FIFA: