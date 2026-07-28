Carlos Sansores volvió a demostrar por qué es uno de los máximos exponentes del taekwondo mexicano al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Carlos Sansores se impuso con autoridad en la final de la categoría +87 kilogramos, derrotando al cubano Yoikel Goicochea para darle a México una nueva presea dorada.

¿Cómo fue la victoria de Carlos Sansores en Santo Domingo 2026?

Desde el inicio del combate, Carlos Sansores mostró su experiencia y calidad sobre el tatami. Con ataques precisos, buena estrategia y un sólido trabajo defensivo, el mexicano controló el desarrollo de la pelea y neutralizó los intentos de reacción de su rival para asegurar el triunfo sin mayores complicaciones.

Carlos Sansores venció 2-1 a Yoikel Goicochea en una final que necesitó de tres episodios para definir el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El oro obtenido en Santo Domingo 2026 también fortalece la posición de la delegación tricolor en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México continúa sumando actuaciones destacadas en diversas disciplinas.

Carlos Sansores sube a lo más alto del podio en Santo Domingo 2026. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

México llegó a 100 medallas en Santo Domingo 2026

El triunfo de Carlos Sansores se sumó a la gran lista de medallas que México lleva conseguidas en Santo Domingo 2026.

Este 28 de julio, México superó la barrera de las 100 preseas en la competencia regional con los podios obtenidos en gimnasia de trampolín, bádminton y tenis, entre otras disciplinas.