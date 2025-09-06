Continúa la actividad de la jornada 5 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA y ese sábado 6 de septiembre se disputó el Inglaterra vs Andorra, partido correspondiente al grupo K.

Inglaterra sumó su cuarta victoria consecutiva en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Andorra en el Villa Park, casa del Aston Villa.

De esta manera, el cuadro inglés es líder del Grupo K con 12 puntos y un total de 8 goles a favor sin recibir ninguno en sus cuatro partidos de eliminatorias mundialistas.

Inglaterra vs Andorra: Resumen y goles del juego de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Inglaterra continúa su camino en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 y hoy derrotó 2 goles por 0 a Andorra, gracias a los goles de Christian García y Declan Rice.

El primer gol cayó al minuto 25 tras un centro de Madueke que buscaba a Kane, pero el defensa Christian García, en su intento de despejar terminó por anotar en propia puerta.

Con ese único tanto el partido parecía estar sentenciado ya que Andorra no lograba reaccionar y apenas y cruzaba la línea de medio campo. Al 67’, con un remate de cabeza de Declan Rice se firmó el 2-0 definitivo.

¿Cómo marcha Inglaterra en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026?

El conjunto de Inglaterra dirigido por Thomas Tuchel suma cuatro victorias en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 con 12 puntos, lidera el Grupo K.

Con paso perfecto Inglaterra ha derrotado 2-0 a Albania, 3-0 a Letonia y 0-1 a Andorra de visita y 2-0 de local, resultados con los que se acerca a la clasificación mundialista.

Será el próximo martes 9 de septiembre se medirá a Serbia, que derrotó 0-1 a Letonia, en un encuentro que podría acercarle aún más al objetivo del Mundial 2026.