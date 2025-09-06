Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova se citaron en la final del US Open 2025 para definir a la campeona del torneo; te decimos cómo quedó el partido en el Estadio Arthur Ashe.

La campeona vigente, Aryna Sabalenka partía como favorita para ganar la final del US Open 2025, mientras que Amanda Anisimova buscaba dar la sorpresa.

¿Cómo quedó la final Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova en el US Open 2025?

Aryna Sabalenka no dio tiempo y espacio a la sorpresa en la final del US Open 2025, el sábado 6 de septiembre, y venció con categoría a Amanda Anisimova.

La campeona Aryna Sabalenka revalidó su cetro en el US Open 2025, dejando sin oportunidad a Amanda Anisimova, con parciales de 6-3 y 7-6 (3).

Aryna Sabalenka se convirtió en la primera tenista en ganar el torneo de US Open en años consecutivos desde Serena Williams, quien lo hizo hace más de una década.

La campeona Aryna Sabalenka, indiscutible número uno del mundo, atrapó el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en canchas duras.

La victoria da Aryna Sabalenka representa su primer gran triunfo de la temporada, después de quedar subcampeona en el Abierto de Australia y en Roland Garros; además de perder en las semifinales de Wimbledon.

Aryna Sabalenka is a two-time US Open champion‼️ pic.twitter.com/2YURwgGs87 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

¿Cómo fue el triunfo de Aryna Sabalenka en el US Open 2025?

La bielorrusa, Aryna Sabalenka, lideró dos veces con un quiebre en el segundo set y sacó para ganar con un 5-4 a su favor, en la final del US Open 2025.

Pero con 30 iguales, tan cerca del trofeo, tuvo la oportunidad de llegar al punto de partido, pero depositó la pelota a la red dando a Anisimova una oportunidad de quiebre.

Después de ese doloroso error, Aryna Sabalenka dejó caer su raqueta en la cancha azul y esbozó una sonrisa irónica.

Enseguida, Amanda Anisimova concretó el quiebre para igualar 5-5, encendiendo el Estadio Arthur Ashe, que se entregó a la estadounidense en busca de la hazaña.

Sin embargo, le tomó unos 15 más a la campeona Aryna Sabalenka alcanzar la victoria, y, arrodillada en la cancha, se cubrió la cara con ambas manos para celebrar tras aprovechar su tercer punto para partido.