Lionel Messi volvió a las canchas en un momento especialmente difícil de su vida personal.

El futbolista argentino, Lionel Messi, reapareció con el Inter Miami para enfrentar al León en la Leagues Cup, después de ausentarse de la actividad tras el fallecimiento de su padre.

El regreso del capitán argentino estuvo marcado por la emoción y por el significado especial de volver a competir luego de atravesar uno de los momentos más dolorosos para su familia.

Messi se había ausentado de la Leagues Cup por la muerte de su padre

Messi había tomado un periodo de pausa para acompañar a sus seres queridos y afrontar el duelo por la muerte de su padre, Jorge Messi, por lo que su presencia nuevamente sobre el terreno de juego generó una gran expectativa.

El encuentro ante el conjunto mexicano representó así el regreso de Messi a la actividad oficial con el Inter Miami.

La presencia del argentino también significó un momento especial para los aficionados que acudieron al estadio, quienes recibieron al campeón del mundo con muestras de apoyo y reconocimiento después de la difícil situación personal que atravesó.

Messi regresó a las canchas en un momento difícil

El duelo contra León quedará registrado como el partido en el que el Messi retomó su carrera después de una pausa motivada por una pérdida familiar.

Más allá del resultado, su regreso tuvo un significado especial tanto para Messi como para quienes lo acompañaron en este difícil momento.