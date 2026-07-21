Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, llegó el martes 21 de julio a su ciudad natal, Rosario, donde estará unos días de descanso con su familia tras disputar el Mundial 2026.

Dolido aún por la derrota en la final del Mundial ante España, Messi aterrizó en Argentina en un avión privado desde Fort Lauderdale a las 6:27 de la mañana locales.

Decenas de aficionados esperaban a Messi con carteles y banderas, aunque Messi no se se asomó para saludar.

Lionek Messi se reúne con su padre quien se recupera de un problema de salud

Lionel Messi se trasladó con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos a la casa familiar en Rosario, donde lo aguardaba su padre, Jorge Messi, quien se recupera de un problema de salud.

Se espera que Lionel Messi pase pocos días de descanso en Rosario, pues su equipo, el Inter de Miami, ya está en competencia dentro de la MLS de Estados Unidos.

A finales de julio o principios de agosto, Messi volvería a la disciplina del Inter Miami.

Lionel Messi junto a su familia (Tomada de video)

Messi agradeció el apoyo recibido durante el Mundial

El lunes, previo a viajar a Argentina desde Estados Unidos, Lionel Messi publicó un mensaje en las redes sociales en la que agradeció en apoyo recibido durante el Mundial.

Messi reconoció que la herida que dejó la derrota en la final del Mundial 2026 será difícil de sanar pronto.

Messi no ha confirmado su continuidad con la selección de Argentina, equipo que tiene previstos dos juegos los días 21 de septiembre y 6 de octubre, como parte de una fecha FIFA.