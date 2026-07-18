Lionel Messi reaccionó a la foto con Lamine Yamal bebé, asegurando que “es una locura” que ahora coincidan en la final del Mundial 2026.

“Desearle lo mejor, le verdad que esa foto es una locura porque, bueno, es la vida. Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura. Pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte.” Lionel Messi

El referente de la Selección Argentina habló en el Fan Fest Nueva York de la icónica imagen que se tomó en 2007 con la actual estrella de España.

Lionel Messi reacciona a la foto con Lamine Yamal bebé

Durante su reacción a la foto con Lamine Yamal bebé, Messi resaltó que el extremo español es uno de los referentes mundiales con apenas 19 años.

Igualmente, el 10 argentino confesó que ha seguido mucho la carrera de Lamine Yamal como futbolista, ya que juega en el club al que ama.

Lionel Messi (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

En ese sentido, Lionel Messi le deseó suerte porque “el bien de él va ser el bien de Barcelona”.

No obstante, el capitán de la Albiceleste puntualizó que harán un buen partido para que Lamine Yamal no pueda brillar en la final del Mundial 2026.

La foto con Lamine Yamal bebé se ha viralizado en el marco del Argentina vs España del próximo domingo19 de julio.

En ella, aparece Lionel Messi sosteniendo a un bebé en una bañera.

Dicha imagen fue capturada por el fotógrafo Joan Monfort mediante una iniciativa de la UNICEF organizada por el diario Sport y la Fundación del FC Barcelona.

Para muchos se trata de una bonita coincidencia que regala el fútbol y pone más expectativas a la final del Mundial 2026, donde Argentina y España buscarán coronarse.