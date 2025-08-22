Lionel Messi es actualmente la estrella de Inter Miami y uno de los jugadores mejor pagados de toda la MLS. Esto le permite darse algunos lujos como el que recientemente exhibió al utilizar un lujoso reloj de la marca Rolex que, de entrada, tiene un valor económico superior al costo de la carta de nueve de sus compañeros en su actual club, lo que da muestra de la exclusividad de la pieza.

El Rolex Daytona Barbie es el lujoso reloj con el que Lionel Messi fue visto durante uno de los partidos de Inter Miami en los que no jugó por la lesión de la que se recupera. Este articulo tiene la particularidad de estar elaborado con oro amarillode 18 quilates y 36 zafiros rosas, además de óoalo rosa y una correa de piel. El valor del reloj es de 800 mil dólares, es decir, 15 millones 64 mil 760 pesos, lo que es más del costo de nueve de sus compañeros en Inter Miami.

Es importante mencionar que el reloj de Messi es sumamente exclusivo toda vez que se hicieron solamente 10 en todo el mundo, así que Leo forma parte del selecto grupo de propietarios de esta pieza de Rolex que se ha convertido en una especie de santo grial de la marca.

Los jugadores de Inter Miami que cuestan menos que el reloj de Lionel Messi

Como ya se mencionó, hay nueve jugadores de Inter Miami que tienen un costo menor que el reloj de Lionel Messi. Vale recordar que el Rolex Daytona Barbie del argentino cuesta 800 mil dólares, mientras que jugadores como Óscar Ustari, William Yarbrough y Tyler Hall están valuados en poco más 100 mil dólares por el portal Transfermarkt, Israel Boatwright apenas arriba de los 50 mil dólares, Santiago Morales apenas arriba de los 125 mil dólares, Ryan Sailor 200 mil dólares, Rocco Ríos arriba de los 330 mil dólares, Fafá Picault que supera apenas los 400 mil dólares y por último, Ian Fray con 500 mil dólares.

Incluso, el reloj de Lionel Messi valdría más que el costo de la carta de seis de sus compañeros juntos en Inter Miami, esto para poner en perspectiva el lujo que el argentino se dio al comprar uno de los Rolex más exclusivos que la reconocida marca ha lanzado.

Cabe resaltar que este reloj Rolex Daytona Barbie es apenas uno de los lujos que Lionel Messi se ha dado toda vez que hay otros articulos de lujo entre su colección que dan fe de la fortuna que ha conseguido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.

Lionel Messi, Argentine footballer, was spotted wearing the Rolex Daytona Barbie in 18k yellow gold



Retail - $395,000

Market ~ $800,000 pic.twitter.com/CQx9afiZgf — TheWatchBusiness (@TheWatchB) August 4, 2025

Los objetos más lujosos de Lionel Messi

Aparte del ya mencionado reloj, Lionel Messi es dueño de otros objetos lujosos como lo es el Ferrari 335 S Spider Scaglieti del cual solamente se fabricaron cuatro unidades y está valuado en 34.8 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los más caros que han hecho.

Dentro de los bienes más lujosos de Lionel Messi también está un jet privado Gulfstream V que vale 15 millones de dólares, su mansión en Miami valuada en 10.8 millones de dólares, la mansión en Barcelona de 7 millones de dólares y otro auto más, un Pagani Zonda Roadster de 4.9 millones de dólares.

Con esto, se confirma el poder adquisitivo de Lionel Messi, uno de los deportistas con mayor riqueza en el mundo y que ha dado muestra de su gusto por artículos exclusivos.