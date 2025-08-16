Luego de diez años jugando para el Tottenham en la Premier League, Son Heung-Min decidió dejar el futbol de élite y le pidió a la directiva que negociara su salida, por lo que terminó llegando al LAFC de la MLS.

De acuerdo a información compartida por diversas fuentes, LAFC pagó al Tottenham alrededor de 26 millones de dólares por el traspaso de Son Heung-Min y se convirtió en el más caro en la historia de la MLS.

Debido a que Sonny es considerado como una figura de la Premier League, se desató una fiebre en todo el mundo por el futbolista surcoreano, por lo que incluso su jersey es el más vendido por encima de estrellas como LeBron, Curry o Messi.

Son Heung-Min supera a LeBron, Curry y Messi como el deportista con el jersey más vendido en el mundo

John Thorrington, director ejecutivo del LAFC, reveló que esta es la semana consecutiva en la que el jersey de Son Heung-Min se mantiene como el más vendido en todo el mundo, por encima de Messi, quien también dejó el futbol de élite para irse a la MLS.

“Esta es ahora la segunda semana donde no solamente estamos hablando del jersey más vendido de futbol en la MLS, es el jersey más vendido de cualquier deporte en el mundo ahora mismo…”, declaró el directivo de LAFC sobre Son Heung-Min.

¡Es una locura! LAFC pagará más de 500 millones por Heung-Min Son; será la compra más cara en la historia de la MLS (Marcio Machado / Mexsport)

Si bien el equipo de Los Ángeles contrató a un jugador que le dará mucho en lo deportivo, el fichaje del atacante surcoreano también le está trayendo grandes beneficios al club de la MLS en cuanto a finanzas e imagen.

Son Heung-Min busca su primera victoria con LAFC mañana ante New England Revolution

Desde el partido entre Tigres y LAFC, Son Heung-Min estuvo en las gradas del BMO Stadium luego de que se concretó su traspaso desde el Tottenham de la Premier League a la MLS, pero no tuvo actividad.

Para el encuentro entre Chicago Fire y LAFC, el futbolista surcoreano hizo su esperado debut en la MLS, pero no pudo ayudar a que su equipo consiguiera los 3 puntos debido a que el partido terminó 3-3.

Es por ello que para el juego entre Los Ángeles FC y New England Revolution este sábado, Son Heung-Min buscará su primera victoria en la MLS y probablemente lo veamos empezar como titular.