El partido entre Inter Miami y Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 estuvo envuelto en la polémica y los aficionados ya reventaron a Juan Brunetta por actuar como fan con Rodrigo de Paul.

Y es que el primer tiempo del Inter Miami vs Tigres terminó calientito debido a un fuerte cruce de palabras entre Fernando Gorriarán y Rodrigo de Paul, lo que llevó a que Juan Brunetta y Luis Suárez intervinieran para que la discusión llegara a más.

Una vez que el árbitro concluyó la primera parte, la cual iba 1-0 en favor del equipo de Javier Mascherano, se pudo observar cómo Gorriarán lanzaba algunos reclamos a Rodrigo de Paul, lo que provocó que sus compañeros intentaran separarlo.

No obstante, lo que molestó a los aficionados fue la actuación de Juan Brunetta debido a que cuando se acercó a Rodrigo de Paul pareciera que solamente se acercó a platicar con él en vez de calmarlo para defender a su compañero de Tigres.

¿Le tuvo miedo a Rodrigo de Paul? Revientan a Juan Brunetta por actuar como fan en el Inter Miami vs Tigres

Pese a que Rodrigo de Paul tuvo un intercambio de palabras con Juan Brunetta al final del primer tiempo del Inter Miami vs Tigres, el campeón del mundo no dejó la situación ahí y volvió a buscar a Fernando Gorriarán para seguir reclamándole.

Sin embargo, Luis Suárez sí hizo lo suyo y calmó la situación con el elemento de Tigres, ya que se llevó a Fernando Gorriarán a los vestidores, mientras que Rodrigo de Paul acabó alejándose de la zona.

Me cae dlv el sobrevalorado de Rodrigo de Paul, pero lo que me emputa más en este video es cómo Brunetta, en vez de saltar por Gorriarán, se pone de buena onda con su paisano argentino.



pic.twitter.com/ReGhZkI09M — TF (@tigresfootball_) August 21, 2025

¿No estaban enojados? Fernando Gorriarán le pidió el jersey a Luis Suárez

Otra situación que desconcertó a los fans de Tigres fue que cuándo se calmó la situación entre Fernando Gorriarán y Rodrigo de Paul, el jugador felino incluso le pidió el jersey a Luis Suárez.

NUESTRO CAPITAN GORRI PIDIENDOLE LA CAMISA A SUAREZ, NO BUENO JAJAJ QUE BURLAAA pic.twitter.com/GdmE47uW8O — 🇮🇹 ARELLANO (@G4TSBY_) August 21, 2025

El resultado momentáneo pareció no importarle a Fernando Gorriarán debido a que le regalaron la playera, incluso antes de que terminara el partido, lo que provocó molestia entre los aficionados, sumándole que finalmente los de la Liga MX perdieron 2-1 contra los de la MLS, quienes lograron ganar sin Lionel Messi.