Los aficionados de algunos países que participarán en el Mundial 2026 deberán pagar hasta 15 mil dólares, aproximadamente 266 mil pesos mexicanos, en concepto de fianza para poder entrar a Estados Unidos.

Esto se debe al programa piloto de fianza de visa para el Mundial 2026, denominado “Visa Bond”, el cuál exige a los ciudadanos de ciertas naciones un pago desde 5 mil hasta 15 mil dólares antes de recibir visados de negocios o de turismo para garantizar el regreso a su país de origen.

Esta situación afectará específicamente a los fans de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Túnez y Senegal, que quieran asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿La medida no afectará a los jugadores del Mundial 2026?

De acuerdo con el medio The Athletic, la FIFA “está presionando en privado a la administración” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que haga excepciones a los jugadores de los países que participarán en el Mundial 2026.

Pese a que el pago de la fianza es reembolsable una vez que los ciudadanos regresen a su país en tiempo y forma, la FIFA quiere convencer al gobierno estadounidense para que las selecciones participantes en el Mundial 2026 sean excluidas de dicha obligación.

Mundial 2026: aficionados de algunos países podrían pagar fianza para obtener su visa. (Adrian Macias / MEXSPORT)

En caso de que la FIFA no tenga éxito, el pago de fianza sería solo para futbolistas, cuerpo técnico, staff y directivos de las federaciones, pero no para familiares de los jugadores.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Banorte el 11 de junio, marcando el inicio de un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones nacionales.

Por lo que de aplicar dicha medida impuesta por Estados Unidos para la visa, los aficionados tendrán que pagar la fianza para poder entrar al país.