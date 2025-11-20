El Real Madrid visitará al Elche en la Jornada 13 de LaLiga; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los Merengues.

El Real Madrid perdió ventaja como líder en la Jornada 12 de LaLiga, y en la reanudación del torneo volverá a jugar lejos del Estadio Santiago Bernabéu vs Elche.

Elche vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga

El Real Madrid es favorito para ganar los tres puntos en la Jornada 13 de LaLiga, y el pronóstico es que derrotará 3-0 a Elche en calidad de visitante.

Elche vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga

Elche recibirá al Real Madrid en la Jornada 13 de LaLiga, con esta posible alineación.

Portero

Matías Dituro

Defensas

Alvaro Núñez

David Affengruber

Víctor Chust

Adria Pedrosa

Medios

Josan

Rodrigo Mendoza

Aleix Febas

Rafa Mir

Marc Aguado

Delantero

Álvaro Rodríguez

Real Madrid defenderá la cima de LaLiga con esta posible alineación, cuando visite al Elche en la Jornada 13.

Portero

Thibaut Courtois

Defensas

Federico Valverde

Éder Militão

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Medios

Aurélien Tchouaméni

Eduardo Camavinga

Arda Guller

Delanteros

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

Jude Bellingham

Elche vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 13 de LaLiga?

El Real Madrid de Xabi Alonso visitará al Elche el domingo 23 de noviembre de 2025, a las 14 horas y será transmitido en la plataforma de SKY Sports.

Partido: Elche vs Real Madrid

Fase: Jornada 13 de LaLiga

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Elche a la Jornada 13 de LaLiga?

El Real Madrid igualó 0-0 como visitante en la cancha del Rayo Vallecano, en la Jornada 12 de LaLiga.

Con el punto ganado en Vallecas, el Real Madrid llegó a 31 puntos en la cima de LaLiga.

Elche, rival del Real Madrid en la Jornada 13, ocupa el lugar 11 de LaLiga con 15 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

El Real Madrid tendrá una semana cargada tras la Fecha FIFA, pues luego de jugar en la cancha del Elche, como parte de la Jornada 13 de LaLiga, reanudará su participación en Champions League.

El miércoles 26 de noviembre, el Real Madrid visitará al Olympiacos en la Jornada 5 de la Champions League.