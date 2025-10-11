Este viernes 10 de octubre, Francia retomó la actividad en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Azerbaiyán, partido en el que Kylian Mbappé habría salido de cambio por una lesión.

Kylian Mbappé no pudo disputar todos los minutos del partido Francia vs Azerbaiyán, y salió visiblemente con molestias de una lesión por lo que encendió las alarmas en el Real Madrid donde es su goleador.

A pesar de que el delantero del Real Madrid salió lesionado, también aportó con un golazo en el triunfo de Les Blues en partido correspondiente a las Jornada 7 de las Eliminatorias Mundialistas, en donde marchan con paso perfecto.

Alarma en el Real Madrid: Kylian Mbappé salió lesionado en el Francia vs Azerbaiyán

Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Real Madrid al salir de cambio por una aparente lesión sufrida durante el partido de Francia vs Azerbaiyán, por las Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026.

Fue al minuto 83 cuando Kylian Mbappé se tiró al campo, visiblemente adolorido por lo que de inmediato, el cuerpo técnico de Francia decidió sustituirlo por Florian Thauvin, quien no desaprovechó la oportunidad que le dieron.

La salida de Mbappé pone en duda su disponibilidad para el resto de la Fecha FIFA y de acuerdo con información del periodista Rubén Martín, regresará a Madrid para ser evaluado por el cuerpo médico del equipo merengue tras presentar molestias en el tobillo derecho.

🚨 Kylian Mbappé will return to Madrid and will be evaluated in Valdebebas after experiencing renewed discomfort in his right ankle. @RubenMartinAS pic.twitter.com/7qBFoc9Rbi — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 10, 2025

Kylian Mbappé amplía su cuota a de goles con Francia y se acerca a Olivier Giroud

Aunque Kylian Mbappé salió lesionado del partido Francia vs Azerbaiyán, en el primer tiempo marcó un golazo para Les Blues con el que se acerca en el goleo histórico de su selección donde el máximo anotador es Olivier Giroud.

Al minuto 45+2’, del primer tiempo, Kylian Mbappé anotó un auténtico golazo ante Azerbaiyán tras regatear a casi medio equipo rival para después definir con pierna derecha dentro del área, ese fue el primer tanto del partido.

Solo Goal Kylian Mbappe vs Azerbaijan



13 pertandingan musim 2025/2026 bersama Real Madrid dan Prancis, hanya gagal nyekor 1 games doang.

12 Games selalu Nyekor

17 Gol

4 Assist

🌟🌟🌟🌟🌟pic.twitter.com/zT5L2bpdbw — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) October 10, 2025

Con este tanto llegó a 53 goles con la Selección de Francia y se pone a solo 4 tantos de alcanzar a Olivier Giroud quien es el máximo anotar de Les Blues con 57 tantos.

Top 5 máximos goleadores de Francia: