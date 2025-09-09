A tan solo horas de enfrentar a Corea del Sur en un partido amistoso, la Selección Mexicana ha recibido la baja de dos de sus futbolistas más importantes.

Luego de empatar 0-0 contra Japón, la Selección Mexicana no podrá contar con dos jugadores que han sido titulares indiscutibles durante la etapa de Javier Aguirre.

Con su ausencia en en el esquema táctico, el Vasco tendrá que echar mano de su plantilla y hacer que el equipo mexicano aproveche este partido de preparación de cara al Mundial 2026.

Selección Mexicana sufre dos dolorosas bajas previo a enfrentar a Corea del Sur

La Selección Mexicana sufrirá la baja de dos piezas importantes en la defensa: Edson Álvarez y César Montes, futbolistas que han recibido toda la confianza de Javier Aguirre desde su llegada.

Edson Álvarez salió de cambio en el partido de la Selección Mexicana vs Japón y este martes 9 de septiembre se ha confirmado que "tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho“.

Edson Álvarez es baja de la Selección Mexicana

De acuerdo con la información compartida, el tiempo de recuperación dependerá de la evolución en su recuperación. Diversos reportes indican que podría tardar cerca de 3 semanas en volver a las canchas.

La otra baja es César Montes, quien vio la tarjeta roja en los últimos minutos del enfrentamiento vs Japón. Según información de Gibrán Araige, el defensor deberá cumplir con su partido de suspensión ante Corea del Sur.

César Montes es baja de la Selección Mexicana

¿Cuándo y a qué hora enfrentará la Selección Mexicana a Corea del Sur?

La Selección Mexicana cerrará la fecha FIFA al enfrentar a Corea del Sur en un partido amistoso en Nashville, Tennessee.

Con dos bajas importantes en su plantilla, la Selección mexicana buscará la sumar una nueva victoria en la era de Javier Aguirre tras un año de gestión.

El partido se jugará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver a través de distintas opciones de transmisión.