Fieles a su estilo, Club Tigres ha sorprendido a todos con el que sería su próximo fichaje en el futbol mexicano, ya que vendría directamente desde Europa.

Tratando de repetir la fórmula que ha distinguido a Tigres, el equipo se prepara para recibir a una estrella de Francia para reforzar la parte defensiva tras la salida algunas piezas importantes.

El equipo regio vuelve a dejar claro que quieren competir por el título del Apertura 2025 y esta contratación aumentaría la calidad y competencia interna de la plantilla.

¿Quién es la nueva figura europea que Tigres traerá al futbol mexicano?

De acuerdo con información de Vladimir García, Ève Périsset se perfila a ser presentada como nueva jugadora de Club Tigres Femenil para este Apertura 2025 del futbol mexicano.

Con el objetivo de seguir sumando títulos en la Liga MX Femenil, Tigres ve en la defensa francesa un elemento valioso con el que cerraría sus movimientos en este mercado de verano.

Con 30 años de edad, Ève Périsset ha jugado en varios equipos europeos como: Olympique de Lyon, PSG, Girondins de Burdeos, Chelsea y, en los últimos meses, Racing Club de Estrasburgo.

De esta forma, el equipo dirigido por Pedro Losa agrega experiencia de nivel internacional, aumenta la competencia interna y amplía la baraja de opciones en caso de que alguna jugadora se lesione.

Se espera que este martes 9 de septiembre presente los exámenes médicos, para que posteriormente firme su contrato que la vincule con las Amazonas y sea presentada oficialmente a la afición.

Ève Périsset, nueva jugadora de Tigres

Tigres toma el liderato de la Liga MX Femenil

Tras el final de la jornada 10 de la Liga MX Femenil, Club Tigres ha tomado el liderato del Apertura 2025, desplazando al Club América a la segunda posición del torneo.

La goleada de Club Tigres a Rayadas de Monterrey en el Clásico Regio fue fundamental para que las Amazonas subieran hasta la primera posición de la tabla general.

Aunque en un principio el rendimiento del equipo de Pedro Losa generó muchas dudas, parece que los resultados positivos se comienzan a dar y levantan la mano como serias candidatas al título.