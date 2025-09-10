Hoy martes 9 de septiembre la Selección Mexicana vuelve a la actividad en otro duelo amistoso en esta Fecha FIFA, ahora ante el cuadro de Corea del Sur; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

Después de empatar sin goles ante Japón, en un duelo decepcionante de los dirigidos por Javier Aguirre, ahora México regresa a la acción para medirse a un rival similar, Corea del Sur, en la cancha del Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Hoy el cuadro mexicano no podrá contar con dos de sus baluartes en la zona defensiva, Edson Álvarez por la lesión que sufrió en el duelo vs Japón; y César Montes, por la tarjeta roja que vio en el duelo ante los nipones.

Selección Mexicana vs Corea del Sur en vivo: Listas las alineaciones del partido

Ya se dio a conocer la alineación de la Selección Mexicana para su duelo contra Corea del Sur, donde destacan varios cambios con respecto al duelo ante Japón.

Alineación Selección Mexicana:

Tala Rangel

Rodrigo Huescas

Sánchez Purata

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Erik Lira

Marcel Ruiz

Erick Sánchez

Germán Berterame

Chucky Lozano

Raúl Jiménez

El XI de Javier Aguirre está listo.



Este es nuestro cuadro titular contra Corea del Sur.



— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2025

Alineación de Corea del Sur:

Kim Seunggyu

Lee Miungjae

Lee Hanbeom

Kim Minjae

Park Yongwoo

Kim Moonwhan

Bae Junho

Lee Kangin

Oh Hyeongyu

Jens Castrop

Kim Taehyeon

Selección Mexicana vs Corea del Sur: A qué hora y dónde ver el partido amistoso en vivo

El duelo Selección Mexicana vs Corea del Sur se juega este martes 9 de septiembre en Nashville y se podrá seguir en vivo en la televisión abierta de nuestro país.

El partido está programado para comenzar en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo en Canal 5, TUDN y Azteca 7.