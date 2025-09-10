Hoy martes 9 de septiembre la Selección Mexicana vuelve a la actividad en otro duelo amistoso en esta Fecha FIFA, ahora ante el cuadro de Corea del Sur; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.
Después de empatar sin goles ante Japón, en un duelo decepcionante de los dirigidos por Javier Aguirre, ahora México regresa a la acción para medirse a un rival similar, Corea del Sur, en la cancha del Geodis Park de Nashville, Tennessee.
Hoy el cuadro mexicano no podrá contar con dos de sus baluartes en la zona defensiva, Edson Álvarez por la lesión que sufrió en el duelo vs Japón; y César Montes, por la tarjeta roja que vio en el duelo ante los nipones.
Selección Mexicana vs Corea del Sur en vivo: Listas las alineaciones del partido
Ya se dio a conocer la alineación de la Selección Mexicana para su duelo contra Corea del Sur, donde destacan varios cambios con respecto al duelo ante Japón.
Alineación Selección Mexicana:
- Tala Rangel
- Rodrigo Huescas
- Sánchez Purata
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Marcel Ruiz
- Erick Sánchez
- Germán Berterame
- Chucky Lozano
- Raúl Jiménez
Alineación de Corea del Sur:
- Kim Seunggyu
- Lee Miungjae
- Lee Hanbeom
- Kim Minjae
- Park Yongwoo
- Kim Moonwhan
- Bae Junho
- Lee Kangin
- Oh Hyeongyu
- Jens Castrop
- Kim Taehyeon
Selección Mexicana vs Corea del Sur: A qué hora y dónde ver el partido amistoso en vivo
El duelo Selección Mexicana vs Corea del Sur se juega este martes 9 de septiembre en Nashville y se podrá seguir en vivo en la televisión abierta de nuestro país.
El partido está programado para comenzar en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo en Canal 5, TUDN y Azteca 7.
- Partido: Selección Mexicana vs Corea del Sur
- Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX