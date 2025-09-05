Grandes noticias para los dueños de los palcos del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por cuestiones de patrocinio, pues alcanzaron un acuerdo para ingresar de forma gratuita a los cinco partidos del Mundial 2026 en el inmueble de la Ciudad de México.

Félix Aguirre, director general del Estadio Azteca, habló sobre el acuerdo que se alcanzó con los dueños de los palcos y plateas del mítico inmueble.

El Estadio Azteca recibirá cinco juegos de la Copa del Mundo 2026, en el que México será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

El acuerdo entre el Estadio Azteca y los dueños de los palcos

Félix Aguirre, director general del Estadio Azteca, habló sobre el acuerdo que se alcanzó con los dueños de los palcos y plateas del inmueble de la Ciudad de México.

“Estamos en posibilidad de anunciar que terminamos las negociaciones y acuerdos con FIFA. Estamos en la etapa final de detalles pequeños que nos ponen en posición de anunciar durante el día de hoy, para garantizar a los titulares de palcos y plateas, el uso y disfrute de sus títulos y el acceso durante el Mundial”, señaló Aguirre en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Ha sido un proceso largo, agradecemos la paciencia de los involucrados. Agradecemos a la FIFA y los titulares. En las próximas horas lo haremos oficial a los medios”, apuntó el director general del Estadio Azteca.

“En las próximas horas mandaremos un comunicado personalizado a los titulares en los que indicaremos los procedimientos y las reglas porque el boletaje es controlado por FIFA y tienen reglas y restricciones para que todos los que tengan un boleto, deben cumplir con reglas y procedimientos”, agregó.

“El acceso y uso lo tienen garantizado. Hay productos que se van a ofrecer, pero el acceso y uso lo tienen garantizado sin costo. Sin costo, pero hay productos adicionales que se pueden adquirir como algún servicio de hospitalidad”, señaló para dejar claro que el servicio preferente de Hospitality es una situación ajena.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Mundial 2026?

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 arrancará este 10 de septiembre con el registro de los aficionados que quieran participar en el sorteo para conseguir entradas.

Los costos de los boletos para el Mundial 2026 irán desde los 60 dólares (1200 pesos mexicanos), hasta los mil 730 dólares, para la final.