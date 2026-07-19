Kylian Mbappé volvió a acaparar la atención fuera de las canchas después de compartir brevemente una fotografía de su pareja, Ester Expósito, utilizando la camiseta de la Selección de Francia y portando el brazalete de capitán.

La publicación apareció en las redes sociales del delantero francés poco después de la derrota de Francia frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Aunque la imagen fue eliminada apenas unos segundos después, varios usuarios lograron capturarla y compartirla en distintas plataformas, donde rápidamente se volvió viral.

Ester Expósito apoya el momento complicado de Mbappé

La fotografía mostraba a la actriz española, Ester Expósito, vistiendo los colores de la selección francesa y luciendo el gafete de capitán de Mbappé, un detalle que llamó especialmente la atención de los aficionados.

Al tratarse de una imagen de su pareja, muchos seguidores interpretaron el gesto como una muestra de apoyo personal en medio de la decepción deportiva.

Mbappé comparte foto de Ester Expósito con la camiseta de Francia y el brazalete de capitán. (captura)

Otros destacaron que, pese al resultado adverso en el torneo, el delantero francés encontró respaldo en su círculo más cercano.

¿Desde hace cuando son pareja Mbappé y Ester Expósito?

Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzaron a salir a principios de 2026, luego de que el futbolista mostrara interés por ella en redes sociales.

Aunque mantienen un perfil relativamente discreto y no han emitido comunicados oficiales sobre su noviazgo, han sido captados juntos en lugares como Madrid, Cagliari, entre otros.