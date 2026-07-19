Mbappé habló de Messi antes de la final del Mundial 2026 que jugarán Argentina vs España este domingo 19 de julio.

“Mañana Messi va a marcar gol seguro. Messi marca siempre.” Kylian Mbappé

El delantero francés predijo que el 10 de la Albiceleste se hará presente en el marcador contra la Furia Roja.

Aunque Kylian Mbappé marcó doblete contra Inglaterra dejó en claro que ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 será complicado, ya que Lionel Messi tiene posibilidades de superarlo todavía.

Kylian Mbappé (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Mbappé supera a Messi y lidera carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó doblete ante Inglaterra y llegó a 10 anotaciones en el Mundial 2026, despegándose de Messi que cuenta con solo 8 tantos.

Con su actuación en la “final de bronce”, Donatello está a nada de ganar la Bota de Oro a reserva de lo que haga Messi contra España.

El astro francés también superó a Lionel Messi al convertirse en el máximo goleador en Mundiales con 22 anotaciones.

Kylian Mbappé (AP Photo/Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Pese a su gran torneo, Mbappé hizo menos sus logros individuales, al afirmar le “gustaría no ser el máximo goleador y jugar el partido de mañana.”

Mbappé se mostró bastante crítico con la derrota de Francia ante Inglaterra por 4-6 en el partido por el tercer lugar.

En un encuentro en el que Francia se llevó cuatro goles en el primer tiempo y después intentó remontar, el futbolista cuestionó la actuación de su equipo.

“En la primera parte no hemos respetado la camiseta de Francia” Kylian Mbappé

El capitán de Francia se mostró decepcionado al no ganar, en especial por Didier Deschamps que deja el banquillo galo tras el Mundial 2026.