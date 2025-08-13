Han pasado varias semanas desde que terminó la Copa Oro y Memo Ochoa sigue sin encontrar cupo en la Liga MX o en el futbol de Europa.

Aunque es una leyenda de la Selección Mexicana, parece que ninguno de los equipos de la Liga MX está dispuesto a contratar a Memo Ochoa.

El representante del arquero mexicano trabaja marchas forzadas para encontrarle un equipo en el que pueda seguir jugando y competir para llegar a su sexto mundial.

Memo Ochoa fue ofrecido a toda la Liga MX y nadie lo quiere

Memo Ochoa sigue sin tener equipo de manera oficial y según ha revelado Rafa Ramos, el histórico portero mexicano fue ofrecido a la Liga MX.

Al ser agente libre y disminuir su salario, Memo Ochoa podría ser atractivo para varios equipos, sin embargo, todos en la Liga MX le dijeron que no.

Aunado a ello, el representante de Ochoa también tocó la puerta de la MLS, pero la respuesta fue la misma y ahora el arquero se encuentra en una difícil situación.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, ha sido muy claro con el canterano del Club América y la única forma de ser considerado rumbo al Mundial 2026 es manteniéndose en activo.

En más de una ocasión, Ochoa ha dejado claro que su objetivo es seguir haciendo historia y ser de los pocos jugadores con presencia en seis mundiales.

La fecha límite que tiene Memo Ochoa para encontrar equipo

El tiempo le juega en contra a Memo Ochoa en la búsqueda de un nuevo equipo que le permita seguir jugando de manera profesional.

El próximo 1 de septiembre cierra el registro de jugadores en el futbol europeo, por lo que si Memo Ochoa no consigue equipo se verá obligado a salir del futbol de élite.

Otra opción natural sería regresar a la Liga MX, competencia en la que los equipos tienen hasta el 12 de septiembre para registrar a sus futbolistas.

Hace algunas semanas se hablaba de la posibilidad de que fuera fichado por el Real Zaragoza de la Segunda División de España, pero todavía no hay anuncio oficial.