Ya estamos a un año del Mundial 2026, y si Memo Ochoa quiere llegar a cumplir su récord, tiene que tener un equipo sí o sí, ya que quedó atrás su paso por Portugal.

Para su buena suerte, Memo Ochoa estaría cerca de llegar a un equipo histórico de España. Así es, no se iría de Europa, para competir en buen nivel.

El arquero mexicano tiene varias ventajas para quedarse en el viejo continente, pero también no sería mala idea regresar a la Liga MX, por su economía, claro.

No faltará equipo mexicano que quiera hacerse de los servicios del guardameta. Recordemos que Javier Aguirre le condicionó para llegar a la Copa del Mundo. Tiene que ser protagonista en su equipo en estos dos semestres que quedan.

Bombazo en Europa: Memo Ochoa ficharía con un equipo histórico de España

Memo Ochoa ya lleva 14 años en Europa. Desde su paso por el Ajaccio ha probado en ligas como la de España, Portugal, Italia y Francia. Y sí, parece que seguirá en el viejo continente.

Y es que según medio de España, han ofrecido a Memo Ochoa al Real Zaragoza. El club está en busca de un arquero, pero no han respondido a esta propuesta.

El Real Zaragoza se encuentra en la Segunda División de España desde hace varios años, así que sería un bajón en el nivel en los que ha participado, pero podría garantizar el récord.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana (Mexsport)

Real Zaragoza: El equipo que llegaría Memo Ochoa y que juega en la Segunda de España

Como vimos, Memo Ochoa fue ofrecido al Real Zaragoza y podría ser una opción para mantenerse en Europa a sus 40 años y tener la posibilidad de ir al Mundial 2026.

Así que conozcamos un poco al Real Zaragoza. Actualmente se mantienen en la Segunda División de España, de hecho, no logran ascender desde 2013.

Pero sin duda es histórico. En 90 años de vida ha participado en 58 temporadas en LaLiga y 25 en la Segunda. No tienen un campeonato, pero su mejor participación fue en segundo lugar en la temporada 74-75.