Comienza a tomar forma el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2026. Argentina o España podrían ser una posibilidad para cuando sea la reapertura del Estadio Azteca.

Y es que a la Selección Mexicana le quedan 300 días para prepararse de la mejor manera para la Copa del Mundo del 2026. Ya no tienen torneos oficiales, por lo que tendrán que aprovechar las Fecha FIFA que quedan.

La realidad es que han conseguido buenos rivales para Septiembre, Octubre y Noviembre. Pero ahora veremos lo que le espera para el siguiente año.

Además, sería un partido histórico, pues se volverán a abrir las puertas del Estadio Azteca, con todo lo que le ha pedido la FIFA. Y un ensayo de lo que sería la inauguración.

¿Argentina o España? Revelan al posible rival de la Selección Mexicana para la reapertura del Estadio Azteca

La Selección Mexicana ya tiene seguro los amistosos en Asia contra Japón y Corea del Sur en noviembre de este 2025, luego en Octubre será contra sudamericanos, Colombia y Ecuador.

Lo que sí es que todavía no tiene definidos los de noviembre. Pero el encuentro de la Selección Mexicana más importante será para la reapertura del Estadio Azteca, antes del Mundial 2026, claro.

Según David Medrano, la FMF quiere que sea o Argentina o España el rival de México. Lo que ayudaría sería que Adidas viste a estos 3 equipos. Aunque claro, están muy por encima del Tri. Uno es campeón del mundo y otro campeón de la Eurocopa.

Spain's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's third goal against France during the Nations League semifinal soccer match between Spain and France at the MHPArena, in Stuttgart, Germany, Thursday, June 5, 2025. (AP Photo/Martin Meissner) (Martin Meissner / AP)

¿Cuándo será la reapertura del Estadio Azteca? La Selección Mexicana lo va a estrenar

El primer partido que se juegue en el nuevo Estadio Azteca será el de la Selección Mexicana, Argentina o España también lo estrenarán.

De hecho, ya se jugó un partido de México vs España en el Estadio Azteca, fue en el 2010.

El Estadio Azteca abrirá sus puertas nuevamente el sábado 28 de marzo, si todo sale bien. Una fecha que estaría a solo 14 días de la inauguración del Mundial 2026.