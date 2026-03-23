Matías Almeyda fue despedido por el Sevilla en LaLiga de España, y su nombre se apunta de inmediato como candidato para dirigir a Rayados de Monterrey en la Liga MX.

Después de los malos resultados obtenidos como DT del Sevilla, la directiva rojiblanca decidió despedir a Matías Almeyda, quien suele estar en el radar de los equipos mexicanos y con Rayados en crisis se apunta como candidato.

Matías Almeyda podría dirigir a Rayados (Mexsport)

¿Por qué despidieron a Matías Almeyda en el Sevilla?

Matías Almeyda fue despedido como DT del Sevilla después de la derrota 0-2 en casa ante Valencia, ocurrida el sábado 21 de marzo.

El Sevilla se quedó en 31 puntos en el lugar 15 de LaLiga, apenas a tres puntos de distancia de los puestos de descenso.

Después de 29 jornadas, el Sevilla apenas tiene una victoria en sus últimos ocho encuentros, el 1-0 en Getafe el mes pasado.

Números de Matías Almeyda con el Sevilla:

10 victorias

7 empate

15 derrotas

“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales” Sevilla

¿Qué dijo Matías Almeyda tras la derrota que provocó su despido del Sevilla?

Matías Almeyda fue autocrítico tras la derrota ante Valencia que provocó su despido del Sevilla, resumiéndolo como un partido “muy malo de parte nuestra y el responsable de esto soy yo”.

Almeyda reconoció que en los dos últimos partidos que dirigió se vio un equipo con poca lucha, “algo que nos venía dando resultado como era el amor propio y la entrega y hay mucho miedo a equivocarse”.

Matías Almeyda se apunta como candidato para dirigir a Rayados en la Liga MX

El nombre de Matías Almeyda, extécnico de River Plate, Chivas, AEK Atenas y San Jose Earthquakes, se apunta de inmediato para ser DT de Rayados en la Liga MX, equipo en crisis que pelea por la clasificación a la Liguilla.

Sin embargo, Matías Almeyda tendría que competir con candidatos como Martín Anselmi, Miguel Herrera y hasta Ricardo Ferretti, para ser el nuevo DT de Rayados.