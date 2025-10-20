El Sevilla de Matías Almeyda venía ovacionado luego de vencer al FC Barcelona la jornada pasada de LaLiga, pero todo cambió cuando en la fecha 9 cayó 3-1 ante el Mallorca.

El Sevilla de Matías Almeyda venía de dos victorias consecutivas en LaLiga y estaba posicionado en puestos de torneos internacionales, sin embargo, el tercer triunfo seguido no llegó, por lo que un aficionado lo encaró tras la derrota del equipo.

El Mallorca le metió tres goles en 10 minutos al Sevilla de Matías Almeyda, por lo que el conjunto español bajó hasta la séptima posición de la Liga de España, lo que derivó en una inconformidad por parte de los fans y a que un aficionado le reclamara por perder el partido.

‘Estaba bien escucharlo’: Matías Almeyda encaró a un aficionado tras la derrota de Sevilla en LaLiga

Al finalizar el partido que perdió el Sevilla de Matías Almeyda, las cámaras de la transmisión del juego captaron un momento que se volvió viral en redes sociales, pues se observó cómo el DT platicó frente a frente con un aficionado.

El fan que encaró a Matías Almeyda parecía indicarle algunas cosas que no estuvieron bien durante el desarrollo del partido del Sevilla, por lo que el entrenador argentino únicamente se limitó a escucharlo y la situación no pasó a mayores.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el DT del Sevilla explicó que el aficionado se quejó del partido que brindó su equipo, pero que finalmente tenía razón y por eso lo escuchó.

“Tenía razón, había que darle su espacio, había que escucharlo, estaba enfadado y tenía razón”, detalló Matías Almeyda sobre el aficionado.

🙌 El bonito gesto de Almeyda con un aficionado del Sevilla tras la derrota de su equipo:



🗣️ “Dijo verdades”. pic.twitter.com/gsayBsUBdA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2025

Matías Almeyda acepta su error tras perder contra Mallorca

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, manifestó que la derrota de su equipo fue por “errores infantiles”, pues tuvieron opciones de gol para poder ganar el encuentro ante Mallorca.

“Hay que mantener una regularidad y eso es lo más difícil”, finalizó Matías Almeyda sobre la actuación de su equipo en la fecha 9 de LaLiga.