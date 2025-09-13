Marco Verde, el medallista olímpico en París 2024, solo necesitó de tres rounds para imponerse a Sona Akale y con ello seguir con paso perfecto en su carrera por el boxeo profesional.

El boxeador mexicano de 22 años sigue dando pasos firmes en el boxeo profesional, una carrera que comenzó hace apenas 4 meses y en la cual ya suma tres victorias.

Este fue el primer combate de una cartelera de lujo que llegará a Las Vegas y en la cual la pelea estelar será la del tapatío Canelo Álvarez vs el estadounidense Terence Crawford.

En una gran exhibición como parte de la cartelera de la pelea de Canelo vs Crawford, el sinaloense Marco Verde castigó a Sona Akale en los primeros tres rounds a tal grado que el referí detuvo la pelea en el cuarto asalto para darle la victoria por nocaut técnico.

Desde los primeros segundos de la pelea Marco mostró más dominio y autoridad dando golpes más certeros aunque sin desesperarse en buscar el nocaut ya que el propio boxeador ha declarado su intención de seguir sumando experiencia en esta nueva etapa de su carrera.

Sin embargo, el estadounidense Akale no mostró respuesta alguna lo que provocó que el referí interviniera para detener la pelea apenas en el cuarto round, provocando la furia del pugilista quien creía que todavía podía seguir peleando y reaccionó de forma furiosa.

The moment Marco Verde got the stoppage victory over Sona Akale 👏🏽 #CaneloCrawford live on Netflix NOW l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/liam8DtytW — Ring Magazine (@ringmagazine) September 13, 2025

¿Cuáles son los números de Marco Verde, el medallista olímpico, en el boxeo profesional?

Tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ante la incertidumbre de si el boxeo estaría en la siguiente justa olímpica, Marco Verde inició su carrera profesional.

Su primera pelea fue el 3 de mayo de 2025, igualmente como parte de la cartelera de Canelo vs Scull, en esa ocasión enfrentó a Michel Polina en un combate que duró poco más de 1 minuto ya que el mexicano lo noqueó.

Posteriormente, en julio, se enfrentó a Cristian Montero en una pelea que se llevó a cabo en Culiacán, su lugar de origen, el mexicano ganó por decisión técnica sumando su segunda victoria en lo profesional.