Marco Verde vuelve al ring para enfrentar a Alexander Moreno en Guadalajara, Jalisco. El sábado 14 de marzo se transmite la pelea en el Canal 7 de TV Azteca, a las 23 horas.

Pelea: Marco Verde vs Alexander Moreno

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Guadalajara, Jalisco

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

Marco Verde, boxeador mexicano (Adrian Macias / MEXSPORT)

Marco Verde vs Alexander Moreno: Hora para ver la pelea del boxeador mexicano

La pelea Marco Verde vs Alexander Moreno se podrá ver a partir de las 23 horas, tiempo del centro de México.

Marco Verde vs Alexander Moreno: Canal para ver la pelea del boxeador mexicano

La transmisión de la pelea de boxeo entre Marco Verde vs Alexander Moreno está programada para verse a través de la señal del Canal 7 de TV Azteca.

Pelea: Marco Verde vs Alexander Moreno

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Guadalajara, Jalisco

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

Marco Verde vs Alexander Moreno (@BoxAzteca7)

Así llegan Marco Verde y Alexander Moreno a su pelea el sábado 14 de marzo

Marco Verde busca su sexto triunfo como boxeador profesional en una carrera que va invicta, mientras que Alexander Moreno llega luego de 13 peleas en el pugilismo.

Eddy Reynoso advierte que Marco Verde es el “prospecto más importante de México en el boxeo”.

Marco Verde suma dos victorias por nocaut y otro par por la vía de la decisión unánime.

Marco Verde llega con el respaldo de Radamés Hernández y Eddy Reynoso, entrenador y manager en su esquina.

Alexander Moreno tiene 10 victorias y ocho nocaut.



