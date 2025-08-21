Jake Paul, influencer estadounidense que desde hace unos años incursionó en el mundo del pugilismo, tendrá una pelea contra Gervonta Davis, campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 14 de noviembre.

Luego de haber vencido en su último combate a Julio César Chávez Jr. Jake Paul sigue sorprendiendo con los rivales que consigue agendar para sus combates y ahora se enfrentará a “Tank”, como es conocido Gervonta Davis.

Sin embargo, en parte la sorpresa sobre el anuncio de este combate es debido a que el influencer suele pelear en la división crucero (de casi 200 libras de peso), mientras que el campeón de peso ligero suele competir en las 138 libras.

Todos los detalles sobre la sorpresiva pelea de box entre Jake Paul y Gervonta Davis

A pesar de que hay casi 60 libras de diferencia entre Jake Paul y Gervonta Davis, el combate entre ambos peleadores se hizo oficial hoy y se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en la State Farm Arena de Atlanta, Georgia.

Most Valuable Promotions (MVP) es la promotora encargada de promocionar la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis y esta se podrá ver a nivel mundial a través de la plataforma de streaming Netflix.

One will rise. One will fall.



JAKE "EL GALLO" PAUL VS. GERVONTA "TANK" DAVIS

Friday, November 14

Atlanta, GA

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/p2YIq37LOI — Netflix (@netflix) August 20, 2025

Aunque no se ha confirmado en qué peso se llevará a cabo el combate entre el boxeador y el influencer, la cofundadora de MVP adelantó que Jake tendrá que bajar de la división crucero en la que ha disputado sus últimos combates.

Ryan García reacciona a pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis: “Si sabes algo de boxeo puedes ver que es una desgracia”

Uno de los más sorprendidos por la noticia de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis fue el boxeador estadounidense Ryan García, quien no se guardó nada y explotó contra el evento en sus redes sociales.

“El box oficialmente se convirtió en la WWE con la pelea entre Gervonta y Jake Paul. Un peso pesado peleando contra un peso ligero y se supone que creas que es una pelea justa. Si sabes algo de boxeo puedes ver que es una desgracia…”, comentó en su cuenta de Instagram.