Aunque los reflectores este sábado se los llevarán Canelo y Crawford por su combate estelar, Álvarez no será el único mexicano que pelee en Las Vegas, pues Marco Verde peleará contra Sona Akale.

Luego de haber ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Marco Verde decidió dejar atrás el boxeo amateur para convertirse en profesional y tendrá la tercera pelea de su carrera contra Sona Akale.

En busca de mantenerse invicto, el pugilista de 23 años originario de Mazatlán, Sinaloa, será el encargado de abrir la cartelera en la que el Canelo buscará el título unificado del peso súper mediano.

Horario y canal de transmisión para ver la pelea de Marco Verde vs Sona Akale

Además de la pelea estelar de Canelo vs Crawford, Marco Verde enfrentará al veterano boxeador estadounidense Sona Akale en su tercera pelea como profesional, a la que llega con dos victorias.

Al igual que la pelea de Canelo vs Crawford, el combate de Marco Verde frente a Sona Akale será transmitido por la plataforma de streaming Netflix y será una de las peleas de la cartelera preliminar.

Pelea: Marco Verde vs Sona Alake

Sede: Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

Transmisión: Netflix

Fecha y horario: Sábado 13 de septiembre aproximadamente a las 17:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Cómo le fue a Marco Verde en sus primeras peleas como boxeador profesional?

En su debut como pugilista profesional luego de haber ganado la medalla de plata en París 2024, Marco Verde inició con el pie derecho, pues venció por nocaut técnico al regiomontano Míchel Galván.

En su segunda pelea como profesional, Marco Verde también compartió cartelera con el Canelo Álvarez, ya que se midió al pugilista colombiano Cristian Montero y en esta pelea ganó por decisión unánime.

Luego de haber hecho historia en el pugilismo olímpico, el nacido en Mazatlán, Sinaloa ha comenzado su carrera como profesional con dos victorias contundentes y buscará mantener la racha este sábado ante Sona Alake.