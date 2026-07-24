Luis de la Fuente, entrenador de España, calificó de “intolerables” los incidentes protagonizados por jugadores de la selección de Argentina, después de perder la final del Mundial con La Roja

Al tiempo que, la FIFA realiza una investigación tras los enfrentamientos ocurridos por la victoria de España 1-0 sobre Argentina, el estratega de la selección europea lamentó la actitud de algunos futbolistas de la Albiceleste.

¿Qué pasó tras la final España vs Argentina?

Cuando el árbitro central de la final del Mundial 2026, España vs Argentina pitó el término del partido, el defensa sudamericano Leandro Paredes, se enfrascó físicamente con los españoles Eric García y Gavi.

A unos metros, el capitán español Rodri Hernández recibió un golpe en el estómago por el defensor argentino Nahuel Molina.

Roberto Ayala, del cuerpo técnico argentino también estuvo involucrado en agresiones contra España.

Luis de la Fuente elogió a sus jugadores por la manera en que manejaron la situación, pues sus jugadores siempre mantuvieron las formas como deportistas.

“Es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir” Luis de la Fuente, entrenador de España

En Argentina se disculpan y reconocen triunfo de España

Mientras la FIFA no ha dado detalles sobre el alcance de su investigación, el asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala, se disculpó por su enfrentamiento con el español Dani Olmo.

Por su parte, Leandro Paredes se pronunció la noche del jueves respecto a los incidentes en el España vs Argentina.