Aquí no existen colores. Lamentablemente, el hijo de un exfutbolista que fue bicampeón con León vive una situación delicada de salud, por lo que la familia de la Liga MX buscan reunir una gran cantidad de dinero para lograrlo.

El bicampeón con León del que estamos hablando es Fernando Navarro. Su hijo es el que corre riesgo y la Fiera ya lanzó un comunicado apoyándolo.

Antes de todo, veamos quién es Fernando Navarro. Nació el 18 de abril de 1989 en la Ciudad de México, su carrera comenzó en el Atlante, y fue en ese mismo equipo que terminó.

Su larga trayectoria lo llevó a estar en clubes como Tigres, Pachuca, León, Toluca, Puebla. Ganó un bicampeonato y otro título más con los Panzas Verdes. Aunque también tiene un récord negativo, el cual es que perdió 3 finales de Liga MX.

Bicampeón con León pide ayuda para salvar la vida de su hijo; la familia de la Liga MX ya está cooperando

Todo lo gran carrera de Fernando Navarro queda a un lado cuando la vida de su hijo está en gran riesgo. Debido a una complicación, tiene que juntar una gran cantidad de dinero, por lo que León lanzó un comunicado que demuestra su grandeza.

“Querido Fernando Navarro: Este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones. ¡Venga, Emilio!“, publicó el Club León y ya han logrado conseguir mucho dinero.

¿Qué tiene el hijo de Fernando Navarro? León y Liga MX han reunido mucho dinero

Apenas es un menor de 5 años el hijo de Fernando Navarro y tuvo una falla hepática aguda, es decir, que su hígado dejó de funcionar. Por lo que necesita un transplante del órgano de manera urgente.

Es una operación que cuesta más de 3 millones de pesos, así que el bicampeón con León publicó un mensaje GoFundMe, que es una plataforma para recibir donaciones: "Soy Emilio, tengo 5 años. Me encanta el futbol, nadar y jugar con mi hermano Alonso. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesito un trasplante de manera inmediata. Aunque tengo seguro médico, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia. Mi papá Fernando Navarro ha creado esta recaudación para poder pagar parte de esos gastos extras".

Hasta el momento se han conseguido poco más de 1 millón de pesos, e incluso el Canelo Angulo, jugador de Toluca, donó 50 mil pesos.