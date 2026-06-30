Te contamos quién es Manuel Neuer, portero de Alemania y del club Bayern de Múnich.

La portería de la Selección Alemana no se puede entender sin la figura de Manuel Neuer.

¿Quién es Manuel Neuer?

Manuel Peter Neuer es un portero que juega para el Bayern de Múnich y Alemania.

Por su talento y trayectoria profesional, Manuel Neuer es considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol internacional.

Manuel Neuer (Maestro Bergstrom )

¿Cuántos años tiene Manuel Neuer?

En la actualidad, Manuel Neuer tiene 40 años de edad. Nació el 27 de marzo de 1986 en Renania del Norte-Westefalia.

¿Quién es la esposa de Manuel Neuer?

El portero Manuel Neuer está casado con Anika Bissel, jugadora de balonmano quince años menor que él. La pareja se casó en noviembre 2023.

Anteriormente, Neuer contrajo matrimonio con Nina Weiss, aunque se divorciaron en 2020 y cuatro meses después comenzó su relación con Anika Bissel.

Manuel Neuer selanza por un penal. (MEXSPORT/FIRO SPORTPHOTO. Fecha: 2017-04-12)

¿Qué signo zodiacal es Manuel Neuer?

Por su fecha de nacimiento, Manuel Neuer pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Manuel Neuer?

Manuel Neuer y Anika Bissel tuvieron un hijo llamado Luca. En abril 2026, se reveló que la pareja está esperando su segundo bebé.

Mauel Neuer (David Leah / Mexsport / MEXSPORT)

¿Qué estudió Manuel Neuer?

Se sabe que Manuel Neuer no cursó estudios universitarios, sin embargo, asistió a la escuela integral Gesamtschule Berger Feld en Gelsenkirchen, Alemania.

Dicha institución es famosa por la tarea que lleva a cabo en la formación de futbolistas profesionales.

Manuel Neuer encabeza a la Selección de Alemania (Matthias Schrader / AP)

¿En qué ha trabajado Manuel Neuer?

La carrera de Manuel Neuer inició en el Schalke 04, club en el que ganó tanto la Copa de la Liga de Alemania y Copa de Alemania.

Para 2011, Neuer sería firmado por el Bayern de Múnich, donde el portero ha conseguido un total de 32 trofeos oficiales.

Incluidos títulos de Bundesliga, UEFA Champions League y Mundial de Clubes de la FIFA.

Con Alemania, Manuel Neuer conquistó la codiciada Copa del Mundo de Brasil 2014.

Además de que ha participado en cinco Mundiales y se convirtió en el arquero con más partidos en la historia del torneo.