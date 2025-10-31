Memo Ochoa continúa su camino en el futbol de Chipre con el AEL Limassol; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra el Pafos en la Jornada 9.

El AEL Limassol de Memo Ochoa se mantiene en la zona media de la Liga de Chipre, y el resultado ante el Pafos es importante para salir de ahí.

¿Cuándo juega Memo Ochoa con AEL Limassol en la Jornada 9 de la Liga de Chipre?

El AEL Limassol de Memo Ochoa visita al Pafos en la Jornada 9 de la Liga de Chipre, el domingo 2 de noviembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Memo Ochoa en la Jornada 9 de la Liga de Chipre

El domingo 2 de noviembre de 2025, Pafos vs AEL Limassol se enfrentan en la Jornada 9 de la Liga de Chipre, partido en el que el mexicano Memo Ochoa sería titular en la portería

El partido del AEL Limassol está programado para iniciar a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano al mexicano Memo Ochoa en la Liga de Chipre?

El partido del AEL Limassol de Memo Ochoa contra Pafos, en la Jornada 9 de la Liga de Chipre no será transmitido en México.

Partido: Pafos vs AEL Limassol

Fase: Jornada 9 de la Liga de Chipre

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pafiako

Transmisión: Sin transmisión

¿Cómo llega el AEL Limassol de Memo Ochoa a la Jornada 9 de la Liga de Chipre?

El AEL Limassol de Memo Ochoa venció 1-0 al Krasava Ypsonas en la Jornada 8 de la Liga de Chipre.

Con la victoria, el AEL Limassol llegó a 10 puntos en la octava posición de la Liga de Chipre, por lo que buscará sumar las tres unidades más en calidad de visitante.

¿Cómo va el Pafos en la Liga de Chipre de cara al partido contra AEL Limassol de Memo Ochoa?

El Pafos, rival del AEL Limassol de Memo Ochoa en la Jornada 9 de la Liga de Chipre, perdió 1-2 con el Omonia en su anterior partido.

Con el descalabro, el Pafos se quedó en la posición 3 de la Liga de Chipre con 18 puntos.