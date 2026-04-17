Manchester City vs Arsenal es una final en la Premier League, pues el ganador del partido tiene amplias posibilidades de quedarse con el campeonato.
El partido entre Manchester City vs Arsenal está programado para jugarse el domingo 19 de abril en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Manchester City vs Arsenal
- Fase: Jornada 33
- Torneo: Premier League
- Fecha: Domingo 19 de abril del 2026
- Horario: 09:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO MAX / TNT Sports
HBO Max y TNT Sports será la plataforma a través de la cual se podrá ver el partido Manchester City vs Arsenal, partido decisivo para saber quién ganará la Premier League de Inglaterra.
¿Cómo llegan Manchester City y Arsenal al partido en la Premier League?
Manchester City y Arsenal prácticamente jugarán una final en la Jornada 33 de la Premier League.
Manchester City llega a este duelo tras golear 3-0 al Chelsea en la jornada anterior. Mientras que el Arsenal llega tras perder, de manera sorpresiva, 1-2 ante el Bournemouth.
Arsenal es líder de la tabla general con 70 puntos, mientras que Manchester City tiene 64 con un partido pendiente. Es decir, si el cuadro de Manchester gana este duelo y después su partido pendiente, empataría a los Gunners y todo se definiría en las últimas jornadas.