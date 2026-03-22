Arsenal y Manchester City disputaron la final de la Carabao Cup 2026 en el que los Gunners salieron victoriosos por un marcador de 2-0 en el Estadio de Wembley.

Arsenal y Manchester City llegaron a este partido con diferentes momentos, pues mientras los Gunners avanzaron a los cuartos de final de la Champions tras derrotar al Leverkusen, los citizens quedaron eliminados tras perder con el Real Madrid por goleada.

¿Cómo quedó el Arsenal vs Manchester City en la final de la Carabao Cup 2026?

El encuentro entre Arsenal y Manchester City en la final de la Carabao Cup 2026 desde el Estadio de Wembley inició complicado para ambas escuadras que intentaban abrir el marcador desde los primeros minutos de juego.

Gyökeres dio un partidazo en la primera mitad contra el Manchester City, aunque no fue suficiente para que el Arsenal se pusiera arriba en el marcador.

Fue hasta el segundo tiempo que los citizens pusieron el primer gol en el campo de juego, pues gracias a un centro de Cherki al segundo palo que intentó bloquear Kepa, a éste se le escapó el balón entre las manos y vino un remate de O’Reilly a puerta vacía.

Finalmente, el mismo jugador marcó un doblete al minuto 63 para poner el 2-0 en el Estadio de Wembley.

Manchester City se corona campeón de la Carabao Cup 2026 tras vencer al Arsenal. (Richard Pelham / AP)

Manchester City llegó a 9 títulos de Carabao Cup

Con la victoria del Manchester City sobre el Arsenal, el conjunto de los citizens llegó a 9 títulos de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El Manchester City ahora solo se ubica a un título del Liverpool, quien manda en la Carabao Cup con 10 títulos.