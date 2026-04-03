Enzo Fernández, mediocampista argentino del Chelsea, fue apartado de los próximos dos partidos tras declarar en un podcast que le gustaría vivir en Madrid, lo que avivó rumores sobre un posible interés del Real Madrid.

El técnico Liam Rosenior explicó que la decisión responde a la necesidad de mantener la cultura del club, aunque aclaró que la puerta no está cerrada para el jugador.

Enzo Fernández, fichado en 2023 por 142 millones de dólares, se perderá el duelo de Copa FA y el de Premier League.

(@ChelseaFC_Sp)

¿Qué dijo Enzo Fernández sobre la ciudad de Madrid?

Enzo Fernández no ocultó su gusto por la ciudad de Madrid, donde confió, le gustaría vivir en un futuro.

“Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, dijo Enzo Fernández en una entrevista en YouTube con Avirales.

Y para encender la polémica, remató: ”El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”.

Estas declaraciones cobran más fuerza luego de que en marzo, Enzo Fernández señaló tras la derrota de Chelsea ante el PSG en la Champions League, que no sabía si permanecería en el equipo inglés la próxima temporada.

Entrenador del Chelsea explica sanción a Enzo Fernández por comentarios sobre Madrid

El técnico de Chelsea Liam Rosenior, confirmó que el club tomó la decisión de excluir a Enzo Fernández del equipo para el partido de cuartos de final de la Copa FA del sábado contra Port Vale, además que no jugará en la Premier League ante el Manchester City.

El DT del Chelsea aceptó que es “es decepcionante que Enzo hable de esa manera. No tengo nada malo que decir de él, pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos construir”.

“Hablé con Enzo. Como club y con mi participación en la decisión, no estará disponible para el partido de mañana ni para el del Manchester City” Liam Rosenior, DT Chelsea

¿Qué pasará con Enzo Fernández tras su sanción en el Chelsea?

Enzo Fernández, quien se incorporó a Chelsea en 2023 por una cifra récord de 142 millones de dólares, no tiene la puerta cerrada para volver a jugar con el equipo, aclaró su entrenador.

“En cuanto a la decisión, todos estamos alineados en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción”, finalizó Rosenior.