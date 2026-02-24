Arsenal y Manchester City se encuentran en la pelea por el título de la Premier League con 27 jornadas disputadas.
Tanto Arsenal como Manchester City tienen un calendario apretado debido a que no solo enfrentan a grandes rivales, pues su participación en Champions League los obliga a exigirse más dentro del campo.
¿Cuál es el calendario del Arsenal en la Premier League?
Con 61 puntos, Arsenal lidera la Premier League y está cinco puntos por encima del Manchester City.
Estos son los próximos partidos del Arsenal de la Premier League:
- Arsenal vs Chelsea | 1 de marzo
- Brighton vs Arsenal | 4 de marzo
- Arsenal vs Everton | 15 de marzo
- Arsenal vs Bournemouth | 11 de abril
- Manchester City vs Arsenal | 18 de abril
- Arsenal vs Newcastle | 25 de abril
- Arsenal vs Fulham | 2 de mayo
- West Ham vs Arsenal | 9 de mayo
- Arsenal vs Burnley | 17 de mayo
- Crystal Palace vs Arsenal | 24 de mayo
¿Cuál es el calendario del Manchester City en la Premier League?
El Manchester City es segundo de la Premier League con 56 puntos, cinco unidades por debajo del Arsenal, quien lidera la competencia inglesa.
Estos son los próximos partidos del Manchester City de la Premier League:
- Leeds vs Manchester City | 28 de febrero
- Manchester City vs Nottingham Forest | 4 de marzo
- West Ham vs Manchester City | 14 de marzo
- Manchester City vs Crystal Palace | Pendiente de horario
- Chelsea vs Manchester City | 11 de abril
- Manchester City vs Arsenal | 18 de abril
- Burnley vs Manchester City | 25 de abril
- Everton vs Manchester City | 2 de mayo
- Manchester City vs Brentford | 9 de mayo
- Bournemouth vs Manchester City | 17 de mayo
- Manchester City vs Aston Villa | 24 de mayo