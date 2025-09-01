El nombre del Gato Ortiz volvió a generar ruido en redes sociales luego de que compartiera una imagen desde las instalaciones de un club de Argentina.

El árbitro mexicano Gato Ortiz, señalado en más de una ocasión por decisiones que han desatado polémica en la Liga MX, viajó hasta Argentina y compartió una foto en sus redes sociales.

La fotografía fue suficiente para que muchos comenzaran a cuestionarse si su futuro podría estar lejos del futbol mexicano.

Gato Ortiz se toma foto en instalaciones de un histórico de Argentina

En plena Fecha FIFA, el silbante mexicano Gato Ortiz decidió cambiar por unos días las canchas de la Liga MX por un viaje a Argentina.

El destino del Gato Ortiz fue Sudamérica, donde aprovechó para dejarse ver en un sitio que de inmediato levantó sospechas: las instalaciones de Boca Juniors.

La postal que compartió rápidamente llamó la atención, no solo por tratarse de uno de los clubes más emblemáticos de Sudamérica, sino también porque un silbante de la Liga MX pocas veces aparece en escenarios como este.

Aunque algunos rumores llegaron a sugerir un posible cambio de aires, la realidad es que Gato Ortiz continuará arbitrando en la Liga MX.

Su presencia en Argentina fue únicamente circunstancial, un paréntesis en medio de su calendario, que pronto volverá a estar marcado por los compromisos en el futbol mexicano.

Más allá de la fotografía, su visita refleja cómo la fecha FIFA abre espacio para que jugadores, entrenadores e incluso árbitros tengan momentos fuera de su rutina habitual.

Gato Ortiz no le pitará al América por algunos meses

Gato Ortiz no estará al frente de partidos del Club América durante los próximos meses, según confirmó David Medrano.

La medida no se trata de una sanción ni de un castigo para el Gato Ortiz, sino de un intento por evitar que las decisiones arbitrales continúen generando controversia y afectando la percepción del arbitraje en la Liga MX.

Cada vez que Ortiz dirige un encuentro de las Águilas, se genera debate sobre sus decisiones, y la Comisión de Árbitros decidió tomar esta medida preventiva para reducir tensiones y mantener cierta estabilidad en los encuentros.