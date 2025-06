Sarah Luebbert, una de las máximas figuras de América Femenil, tuvo un Clausura 2025 marcado por constantes lesiones.

Aunque tuvo participación en la Liguilla de la Liga MX Femenil y la Concachampions Femenil, Sarah Luebbert no estaba al 100% fisicamente.

Tras el final del torneo, tanto la jugadora como el club decidieron que lo mejor era hacer una cirugía que la mantendrá fuera de las canchas por el lapso prolongado.

¿Qué le pasó a Sarah Luebbert, jugadora del América Femenil?

Desde el partido de América Femenil ante Puebla en la Jornada 12 del Clausura 2025, Sarah Luebbert comenzó a lidiar con molestias en el tobillo que no terminaron de sanar.

Aunque intentó volver a la actividad en algunos encuentros importantes para América Femenil, el dolor persistente obligó a Sarah Luebbert a frenar.

América Femenil confirmó el pasado 5 de junio que la jugadora fue operada para reparar los ligamentos del tobillo izquierdo, y el tiempo de recuperación dependerá de cómo responda su cuerpo.

Luebbert fue clara al compartir su situación personal tras la cirugía: “Los últimos seis meses han sido bastante difíciles, jugando con dolor y molestia constante”, escribió en sus redes.

La decisión no fue sencilla, pero necesaria: “Finalmente hemos tomado la mejor decisión y me he operado”, explicó la atacante, quien no ha ocultado el reto que representa esta etapa.

Con su recuperación en marcha, el equipo de Coapa arrancará el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil sin una de sus jugadoras más desequilibrantes.

¿Cuál es el tiempo de recuperación de Sarah Luebbert, jugadora del América Femenil?

La operación en el tobillo izquierdo de Sarah Luebbert dejó al América Femenil con una baja importante en su esquema ofensivo.

El diagnóstico es claro: la recuperación de Sarah Luebbert podría extenderse hasta seis meses, lo que compromete su presencia en buena parte del Apertura 2025 con América Femenil.

Frente a esta situación, la directiva azulcrema analiza dos rutas posibles: Por un lado, mantener a Luebbert en el registro oficial con la esperanza de que su evolución sea más rápida de lo previsto.

Por el otro, liberar su plaza de extranjera y fichar a una jugadora disponible que pueda reforzar al equipo de inmediato.