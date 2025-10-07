Uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer la Liga MX Femenil tuvo lugar la noche de este lunes 6 de octubre en la cancha del Gigante de Acero. Rayadas recibió a América con la obligación de hacer valer su condición de local a fin de sumar tres puntos que les permitiera escalar al menos una posición en la clasificación general.

Ante una numerosa serie de bajas y jugadoras tocadas, América optó, contrario a lo que suele ofrecer, por una postura basada en el orden entre líneas y menos agresiva a lo que acostumbra, situación que Rayadas aprovechó para plantear un juego más propositivo. Dos propuestas diferentes chocaron entre dos de los planteles más poderosos de la Liga MX Femenil.

Cuando al juego no le pasaba nada y cerca de la recta final del primer tiempo, Daniela Monroy se inventó una jugada de otro partido al tomar la pelota dentro del área americanista y sacar un potente zapatazo a segundo poste imposible para Sandra Paños. Monterrey se iba al descanso con la ventaja en el marcador.

Rayadas perdonó a América y pagó

A poco de empezar el segundo tiempo vino la polémica. Un penalti en favor de Rayadas fue señalado por una falta que a todas luces fue cometida fuera del área, cosa que no vio el cuerpo arbitral encabezado por Lizzet Amairany García, quien sin dudar marcó hacia el manchón en una jugada que podría poner contra las cuerdas a América.

Lucía García fue la encargada de ejecutar desde los 11 pasos y tras el silbatazo, le pegó a la pelota con tan poca potencia como colocación, lo que permitió que Sandra Paños recostara sobre su costado izquierdo para quedarse con la pelota sin conceder rebote. Rayadas perdonaba y le daba algo de vida a América.

Ángel Villacampa hizo modificaciones y mandó a su equipo en busca del empate. Scarlett Camberos se había mostrado como la jugadora más insistente por izquierda y así como Monroy firmó un golazo en la primera parte, la 10 americanista no se quedó atrás. Condujo por izquierda, cortó al centro con su marca encima y de derecha sacó un bombazo que fue a dar a las redes. América lo empataba.

El gol de la española le los 3 puntos a las Águilas... pic.twitter.com/VSQ0HgNnct — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) October 7, 2025

América le remontó a Rayadas en el agregado

En tiempo agregado América consiguió la remontada. Kiana Palacios hizo un esfuerzo importante para llegar a línea de fondo y sacar un servicio que en primera instancia rechazó la portera Paola Manrique, pero en el rebote, apareció Irene Guerrero para empujar el esférico al fondo de las redes de Rayadas.

Rayadas ya no tuvo reacción en su propia cancha y dejó ir tres puntos importantes porque ahora tendrán que quedarse en la séptima posición de la clasificación general, un punto por debajo de León. Por su parte, América sigue de cerca como escolta de Pachuca en lo alto de la tabla, en una lucha palmo a palmo por el segundo lugar.

Ahora, América tendrá una nueva prueba de exigencia mayor cuando reciba a Tigres el próximo viernes en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Rayadas tratará de sacar de Tijuana tres puntos importantes para su causa.