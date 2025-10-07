La Jornada 15 de la Liga MX Femenil enfrentará al América Femenil vs Tigres; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

América Femenil vs Tigres es un partido muy atractivo, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX Femenil

La Jornada 15 de la Liga MX Femenil arranca el viernes 10 de octubre, y el partido América Femenil vs Tigres será uno de los que se jugarán ese día.

América Femenil vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX Femenil

El partido América Femenil vs Tigres en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

América Femenil vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX Femenil

Las señales de TUDN, ViX, Canal 9 y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, transmitirán el partido América Femenil vs Tigres en la Jornada 15.

Partido: América Femenil vs Tigres

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN, ViX, Canal 9 y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil vs Tigres?

América Femenil se mantiene en la pelea por la cima de Liga MX Femenil, por lo que la escuadra azulcrema es favorita para vencer a Tigres en la Jornada 15.

En la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, América Femenil venció 2-1 a Rayadas en el Estadio BBVA, para llegar a 32 puntos en el tercer lugar de la competencia.

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Tigres, rival de América Femenil en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, se mantiene en la cima del Apertura 2025 con 35 puntos.

Tigres mantiene una cerrada pelea con escuadras como Pachuca y América por el liderato de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, las Amazonas de Tigres derrotaron 3-0 a Puebla para confirmar su calidad de líder en la competencia.