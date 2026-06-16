Conasama informó que brinda atención a las protestas del personal del Hospital Psiquiátrico Infantil y Fray Bernardino, realizadas en la calzada Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, difundido el martes 16 de junio, la dependencia señaló que mantiene comunicación y diálogo permanentes con el personal de ambos nosocomios.

“Conasama informa que mantiene comunicación y diálogo permanentes con personal del Hospital Psiquiátrico Infantil y Fray Bernardino, quienes este día realizan una manifestación”. Conasama

Señaló que, como parte de la atención a las demandas del personal médico, la Conasama impulsará un proyecto de albergue y prestará mayor atención al servicio de alimentos.

protestas de personal del Hospital Psiquiátrico Infantil y Fray Bernardino (Conasama)

Conasama impulsará proyecto de albergue y servicio de alimentos

En respuesta a las exigencias del personal del Hospital Psiquiátrico Infantil y Fray Bernardino, la Conasama expresó que ya se han impulsado medidas para atender las inconformidades.

Las resoluciones incluyen:

Servicio de alimentos: Contratación del servicio de alimentos, lo que permitirá garantizar la continuidad en el suministro de dietas para pacientes y personal

Proyecto de albergue: Brindará a madres, padres, tutores y familiares de pacientes un espacio digno, seguro y accesible durante el internamiento de pacientes

Sin embargo, la Conasama precisó que en ningún momento se ha suspendido la prestación del servicio de alimentos ni se ha afectado la atención alimentaria de los pacientes.

En cuanto al tema del proyecto de albergue, indicó que actualmente se está en el proceso de identificar el sitio más adecuado para la construcción del lugar para alojar a familias.

protestas de personal del Hospital Psiquiátrico Infantil y Fray Bernardino

Personal del Hospital Psiquiátrico Infantil y Fray Bernardino bloqueó la calzada Tlalpan

Este martes, momentos antes del comunicado de la Conesama, personal del Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro bloqueó la calzada Tlalpan.

Los inconformes denunciaron la falta de alimentos para pacientes y acusaron un supuesto intento de despojar parte del Hospital Infantil Juan N. Navarro para construir una torre de especialidades.