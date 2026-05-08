Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es uno de los mejores futbolistas de la actualidad, ya que llegó a 100 goles con el Al-Nassr en la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Con el nuevo gol de Cristiano Ronaldo, el portugués también rompió otro récord debido a que ya cuenta con 100 goles o más en cuatro ligas diferentes: LaLiga, Premier League, Serie A y Saudi Pro League.

¿Cómo llegó el gol 100 de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo logró la cantidad de 100 goles con el Al-Nassr en el duelo ante Al Shabab, que terminó por 4-2 y lo consolidó como el máximo referente de su club.

Con 41 años de edad, Cristiano Ronaldo sentenció el partido al minuto 75 luego de conectar el balón de primera tras un centro de Sadio Mané, anotación que representó la número 26 en la actual temporada de la Saudí Pro League.

Cabe mencionar que CR7 y su equipo actualmente lideran la liga de Arabia Saudita con 82 puntos, cinco puntos arriba del Al-Hilal que tiene 77 unidades, por lo que de seguir así, el “Bicho” podría conseguir su primer campeonato en la Saudí Pro League.

Cristiano Ronaldo rompe otro récord: 100 goles en cuatro ligas distintas. (Montserrat Téllez)

España ha sido la liga favorita de Cristiano Ronaldo

Pese a llegar a los 100 goles en cuatro ligas distintas alrededor del mundo, Cristiano Ronaldo sigue manteniendo su registro más alto en España.

En LaLiga, Cristiano Ronaldo anotó 311 goles en 292 partidos vistiendo la playera del Real Madrid, un promedio de 1.07 tantos por encuentro.