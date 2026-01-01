Con el inicio del 2026, comienza un año lleno de retos para los atletas mexicanos, pero en particular habrá 3 grandes retos en los cuales buscarán dar su mejor rendimiento y poner en alto a nuestro país.
Mientras que en el 2024 se disputaron los Juegos Olímpicos de París, en el 2025 se llevaron a cabo certámenes importantes para los atletas mexicanos como el Mundial de Clubes en Estados Unidos o los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay.
- Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
- Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
- Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Sin embargo, el 2026 también traerá consigo competiciones importantes para varios de los atletas nacionales y prácticamente desde el inicio del año entrarán en acción para, por qué no, ganar alguna medalla.
Grandes retos para los atletas mexicanos en el 2026: Juegos Olímpicos de Invierno
Desde el próximo miércoles 4 de febrero y hasta el 22 de febrero del 2026 se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno, los cuales para esta edición serán disputados en el noreste de Italia, en particular en Milán y Cortina.
Para los Juegos Olímpicos de Inviernos Milán-Cortino 2026, los atletas mexicanos que representarán a nuestro país serán Donovan Carrillo, Sarah Schelper, Regina Martínez y Allan Contreras.
Patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo serán las competiciones en las que estarán los atletas mexicanos y hasta que estemos más cerca del evento se confirmarán las fechas y horarios de sus actuaciones.
Grandes retos para los atletas mexicanos en el 2026: Juegos Centroamericanos y del Caribe
Otra de las competencias importantes para los atletas mexicanos en este 2026 serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales cumplirán 100 años de historia y se llevarán a cabo en Santo Domingo en República Dominicana.
Esta competición será desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto y entre los atletas mexicanos que destacan está el chihuahuense Uziel Muñoz, quien buscará defender su título en la prueba de impulso de bala.
Grandes retos para los atletas mexicanos en el 2026: Juegos Olímpicos de la Juventud
Desde el 31 de octubre, el pleno Halloween y hasta el 13 de noviembre del 2026, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Diamniadio y Saly en Senegal, siendo la primera competición olímpica que se realiza en el continente africano.
Poco más de 2500 atletas de entre 14 y 18 años competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en un evento que estaba pronosticado para el 2022 pero debido a la pandemia se retrasó hasta el 2026.