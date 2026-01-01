Con el inicio del 2026, comienza un año lleno de retos para los atletas mexicanos, pero en particular habrá 3 grandes retos en los cuales buscarán dar su mejor rendimiento y poner en alto a nuestro país.

Mientras que en el 2024 se disputaron los Juegos Olímpicos de París, en el 2025 se llevaron a cabo certámenes importantes para los atletas mexicanos como el Mundial de Clubes en Estados Unidos o los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Sin embargo, el 2026 también traerá consigo competiciones importantes para varios de los atletas nacionales y prácticamente desde el inicio del año entrarán en acción para, por qué no, ganar alguna medalla.

Grandes retos para los atletas mexicanos en el 2026: Juegos Olímpicos de Invierno

Desde el próximo miércoles 4 de febrero y hasta el 22 de febrero del 2026 se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno, los cuales para esta edición serán disputados en el noreste de Italia, en particular en Milán y Cortina.

Para los Juegos Olímpicos de Inviernos Milán-Cortino 2026, los atletas mexicanos que representarán a nuestro país serán Donovan Carrillo, Sarah Schelper, Regina Martínez y Allan Contreras.

Donovan Carrillo (Graham Hughes / AP)

Patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo serán las competiciones en las que estarán los atletas mexicanos y hasta que estemos más cerca del evento se confirmarán las fechas y horarios de sus actuaciones.

Grandes retos para los atletas mexicanos en el 2026: Juegos Centroamericanos y del Caribe

Otra de las competencias importantes para los atletas mexicanos en este 2026 serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales cumplirán 100 años de historia y se llevarán a cabo en Santo Domingo en República Dominicana.

Esta competición será desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto y entre los atletas mexicanos que destacan está el chihuahuense Uziel Muñoz, quien buscará defender su título en la prueba de impulso de bala.

Uziel Muñoz (Bernat Armangue / AP)

Grandes retos para los atletas mexicanos en el 2026: Juegos Olímpicos de la Juventud

Desde el 31 de octubre, el pleno Halloween y hasta el 13 de noviembre del 2026, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Diamniadio y Saly en Senegal, siendo la primera competición olímpica que se realiza en el continente africano.

Poco más de 2500 atletas de entre 14 y 18 años competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en un evento que estaba pronosticado para el 2022 pero debido a la pandemia se retrasó hasta el 2026.