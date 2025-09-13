Uziel Muñoz logró la hazaña de ganar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo, pero como suele ocurrir en el deporte mexicano, tuvo que hacerlo superando problemas federativos que casi lo dejan fuera.

Historias de terror administrativo como la que vivió Uziel Muñoz se repiten con frecuencia en el deporte mexicano, obligando a los atletas a sacar la casta para triunfar en sus disciplinas.

Problemas federativos estuvieron cerca de dejar fuera a Uziel Muñoz

A Uziel Muñoz, flamante medallista de plata en la prueba de impulso de bala en el Mundial de Atletismo, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) no lo tenía contemplado para ir al evento.

Uziel Muñoz respondió a esa indiferencia administrativa, ganando la medalla de plata en la final de impulso de bala.

Uziel Muñoz reveló en entrevisa con la perodista Katya López, que la citada federación no lo tenía contemplado para la justa, a pesar de ser el mejor atleta varonil del momento y cumplir con los requisitos para asistir.

“Mi federación no me inscribió al Mundial, me dejó fuera de listas, me dejó fuera de proyecciones siendo el mejor atleta varonil de atletismo, no me tenía proyectado a mi Mundial”, acusó Uziel Muñoz.

¿Cómo calificó Uziel Muñoz al Mundial de Atlerismo?

El ranking por puntos es uno de los procesos que instituyó World Athletics para hacerse de un lugar en el Mundial de Atletismo, criterio que cumplió Uziel Muñoz.

Uziel Muñoz consiguió 1308 puntos para convertirse en el primer clasificado en este proceso. Sin embargo, en la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo le negaron apoyo para viajar al Mundial de Atletismo.

Con un esfuerzo individual, además del apoyo del Comité Olímpico Mexicano y la Conade, Uziel Muñoz logro ir al Mundial de Atletismo.

¿Cómo ganó la medalla de plata Uziel Muñoz en el Mundial de Atletismo?

Uziel Muñoz ganó la medalla de plata en impulso de bala en el Mundial de Atletismo, con una marca de 21.97 metros, rompiendo el récord mexicano.

Uziel Muñoz, el finalista olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 brilló en el Mundial de Atletismo, terminandó la competencia por detrás de Ryan Crouser, tres veces campeón olímpico.

El atleta mexicano avanzó a la final al ubicarse en el cuarto lugar del Grupo B con un registro de 20.77 metros de la ronda clasificatoria.

Uziel Muñoz fue el único deportista latinoamericano que disputó las medallas en la prueba de impulso de bala del Mundial de Atletismo.