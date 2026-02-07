Bajo la titularidad de Rommel Pacheco, las becas para atletas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) han logrado crecer hasta un 33%.

Con información de Milenio, esto fue posible gracias a una serie de modificaciones aplicadas a las normativas de las becas, con el objetivo de evitar perjudicar a los atletas.

CONADE mejora becas para atletas bajo el mandato de Rommel Pacheco

Rommel Pacheco dio a conocer una dificultad que enfrentó cuando recién asumió su cargo como titular de la CONADE.

Con información de Milenio, Rommel Pacheco manifestó que fue hacer frente a una reducción en las becas que sufrirían los atletas mexicanos, aún cuando algunos de ellos ganaron medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para evitar dicha situación, el titular de la CONADE impulsó modificaciones en las normativas para la asignación de becas, así como una inversión de al menos 100 millones de pesos.

Rommel Pacheco manifestó que esto permitió crecer las becas en un 33%, la mayor cantidad en más de 20 años , además de que los atletas mantuvieron sus becas sin modificaciones por más tiempo y en muchos casos esta logró aumentar.

Con información de Milenio, el titular de la CONADE detalló que actualmente las becas pasaron a un mínimo de 26 mil y máximo de 55 mil pesos mensuales para atletas olímpicos, a diferencia de la administración anterior en donde el mínimo se fijó en apenas 9 mil pesos.

En el caso de atletas que compiten en Mundiales de su especialidad, las becas otorgadas van de los 13 mil hasta los 49 mil pesos mensuales.

Con ello, la CONADE busca que los atletas concentren toda concentración en prepararse deportivamente, brindando incentivos que les permitan centrarse en su disciplina.